Дональд Трамп объявил о строительстве военных кораблей имени себя

Президент США Дональд Трамп анонсировал программу строительства нового класса боевых кораблей, которые он назвал линкорами. Класс будет назван в честь действующего президента – то есть него самого.

Выступая на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что новые корабли будут больше, быстрее и в 100 раз мощнее, чем любые другие американские боевые корабли. По его словам, они станут частью концепции "золотого флота", призванного обеспечить глобальное морское превосходство США.

"Это будет вершина технологии, они будут использовать искусственный интеллект, боевые лазеры, гиперзвуковые ракеты, электрические рельсовые пушки, крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Это крупнейшие линкоры в истории", – рассказал президент.

Последнее заявление не соответствует истине. Водоизмещение новых кораблей будет составлять 30000-40000 тонн. Это значительно больше, чем стоящие сейчас на вооружении США крейсера и эсминцы, однако меньше, чем линкоры класса "Айова", построенные во время Второй Мировой войны и остававшиеся в строю до 90-х годов.

По заявлению Трампа, первые два корабля войдут в строй через два с половиной года. В общей сложности планируется построить 25 кораблей класса "Трамп". Он подчеркнул, что программа задумана не для противостояния Китаю. Отметим, что по числу вымпелов китайский военно-морской флот превышает американский.