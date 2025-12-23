В США погиб создатель игры Call of Duty Винс Зампелла

В Калифорнии в автомобильной катастрофе погиб один из создателей компьютерной игры Call of Duty Винс Зампелла. Об этом сообщила компания Electronic Arts, которой принадлежит созданная Зампеллой Respawn Entertainment.

ДТП произошло 21 декабря на живописной дороге к северу от Лос-Анджелеса. По неизвестной причине, "Феррари", которым управлял 55-летний разработчик, врезался в бетонное заграждение и загорелся. Зампелла и находившийся в машине пассажир погибли.

Call of Duty, шутер от первого лица, – одна из самых популярных серий компьютерных игр в истории. Первая игра появилась в 2003 году, последняя на сегодняшний день – в ноябре 2025 года. Включена в книгу рекордов Гиннеса как самый продаваемый шутер в мире – на 2023 год продажи превысили 500 миллионов копий.

Первые игры были основаны на Второй Мировой войне, однако в дальнейшем она охватила и Холодную войну, и будущие военные конфликты, в том числе космические. Режим онлайн позволяет играть множеству пользователей. По игре проводятся турниры, включая чемпионат мира.