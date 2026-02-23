Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1461-й день войны. "Уничтожена израильская RADA"

Минобороны РФ 23 февраля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Мирополье, Хотень, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Яр, Графское и Марьино Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба" и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Новоосиново, Нечволодовка, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман и Александровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Резниковка, Дружковка, Краматорск, Константиновка и Никифоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 140 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белицкое, Доброполье, Сергеевка, Новоалександровка, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 390 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Любицкое, Лесное, Новониколаевка Запорожской области, Покровское, Просяная, Новоалександровка и Новоскелеватое Днепропетровской области. Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово и Камышеваха Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 541 беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

Составители отчетов минобороны РФ вспомнили про израильские системы RADA впервые за последний месяц. Причем, если ранее RADA в таких отчетах именовалась радиолокационной станцией, то теперь она превратилась в станцию контрбатарейной борьбы. RADA представляет собой компактные РЛС, предназначенные для задач активной защиты, обнаружения источников вражеского огня, борьбы с БПЛА, обеспечения ПВО на малых дальностях, наблюдения за периметром охраняемых объектов.

Отметим, что, судя по сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 64 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 116804 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27835 танков и других боевых бронированных машин, 1671 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33445 орудий полевой артиллерии и минометов, 55079 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 177400 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).