Лидера протестов в Колумбийском университете власти США намерены депортировать в Алжир

Администрация США намерена депортировать в Алжир антиизраильского активиста Махмуда Халиля, который был одним из организаторов пропалестинских протестов в Колумбийском университете. Об этом заявила представитель министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

Маклафлин подчеркнула, что это "напоминание всем, кто находится в США по визе или грин-карте": "Вы гости в этой стране – ведите себя соответственно… это привилегия, а не право, жить или учиться в США".

По данным СМИ, Маклафлин сказала в интервью NewsNation, что "похоже, он отправится в Алжир". При этом рассматривается вариант повторного задержания Халиля перед депортацией.

Махмуда Халиля задержали в марте в рамках процедуры депортации и освободили в июне, однако теперь он может вновь оказаться под стражей после решения апелляционного суда, который пришел к выводу, что его освобождение было принято "без надлежащих полномочий/юрисдикции" и что спор должен проходить через иммиграционные инстанции.

В сентябре судья иммиграционного суда Луизианы Джейми Команс распорядился депортировать из США Махмуда Халиля в Сирию или Алжир. Тогда адвокаты заявили, что обжалуют решение, отметив, что действует отдельный приказ федерального судьи в Нью-Джерси, который на время рассмотрения гражданского иска запрещает властям депортировать или повторно задерживать Халиля.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее говорил, что Махмуд Халиль, окончивший Колумбийский университет и принимавший участие в "антисемитских протестах и подрывной деятельности", подлежит депортации в связи с его "убеждениями, заявлениями или связями", которые несут в себе потенциальную угрозу ключевым внешнеполитическим интересам США.

За Халиля вступался новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.