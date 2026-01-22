x
22 января 2026
22 января 2026
Мир

Детскую площадку в еврейском квартале Нью-Йорка разрисовали свастиками

Антисемитизм
Нью-Йорк
время публикации: 22 января 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 08:38
Детскую площадку в еврейском квартале Нью-Йорка разрисовали свастиками
AP Michael Probst

Полиция Нью-Йорка начала расследование после того, как в течение двух дней подряд в детском парке вблизи хасидского района Боро-Парк были обнаружены десятки свастик.

В общей сложности было нанесено около 70 свастик. Кроме того, была нанесена надпись "Адольф Гитлер". По данным полиции, на месте происшествия были найдены баллончики с краской.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани осудил выступил с осуждением этого акта, заявив, что потрясен антисемитским вандализмом в Боро-Парке и что антисемитизму нет места в Нью-Йорке.

Мир
