Двое против Мамдани: состоялись заключительные дебаты кандидатов в мэры Нью-Йорка

В Нью-Йорке состоялись заключительные телевизионные дебаты кандидатов на пост мэра крупнейшего города США – представителя социалистического крыла демократической партии Зохрана Мамдани, бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливы.

Мамдани, значительно опережающий соперников по результатам опросов, обещал, что будет мэром всех 8,7 миллионов жителей города, а не только своих единомышленников. Он обещал защитить нью-йоркских евреев и восьмикратно увеличить бюджет борьбы с преступлениями на почве ненависти.

На это Куомо ответил: "Вы изображаете себя спасителем евреев, но отказываетесь осудить призывы к глобальной интифаде – то есть призывы к убийству евреев. Ни один политик не вызывает у евреев города такого страха. Петицию против вас подписали 650 раввинов".

Он заявил о праве Израиля на самооборону и обвинил своего соперника в разжигании антисемитизма на фоне военных действий в секторе Газы. Мамдани сообщил, что еврейские жители города делятся с ним своими страхами. Он обвинил Куомо в том, что тот использует антисемитизм в качестве средства предвыборной борьбы.

Слива напомнил, что мать его детей – галахическая еврейка. Он заявил, что Мамдани поддерживает глобальный джихад. Тот ответил, что это инсинуации, вызванные тем, что он стал первым мусульманином, претендующим на пост мэра Нью-Йорка.

Социалистический кандидат перешел в наступление, напомнив, что Куомо пришлось подать в отставку с поста губернатора после того, что 13 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Комментаторы отмечают: в ходе дебатов Куомо выглядел предпочтительнее своих соперников. Однако, скорее всего, мэром города станет Мамдани, в поддержку которого выступает около 46% участников опросов. Выборы в Нью-Йорке начнутся 4 ноября.