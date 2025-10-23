Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 92 из 130 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 139 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 23 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 130 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 92 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 25 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение фрагментов в 11 локациях. Причинен ущерб в Киевской и Сумской, есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 23 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 139 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Тамбовской, Волгоградской, Орловской, Калужской, Курской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Сведения о причиненном ущербе уточняются.