Ортодоксальные организации Нью-Йорка поддержали Куомо: "Мамдани призывает к глобальной интифаде"

Еврейские группы, представляющие в основном ортодоксальные общины Нью-Йорка, выступили с заявлением, в котором выражается поддержка кандидатуры бывшего губернатора Андрю Куомо на пост мэра города.

"Мы уверены, что в это критическое время необходимо говорить в один голос. Мы крайне обеспокоены курсом, которым поведет наш город кандидат в мэры Зохран Мамдани. Его призывы к глобальной интифаде, поддержка социализма повлекут за собой хаос", – цитирует документ The Times of Israel.

Заявление было опубликовано через два дня после того, как о выходе из предвыборной гонки сообщил нынешний мэр Эрик Адамс, друг Израиля и еврейской общины Нью-Йорка. Причиной этого стали его низкие рейтинги. Помимо Куомо и сторонника BDS Мамдани, в выборах участвует республиканский активист Кертис Слива.