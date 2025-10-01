x
01 октября 2025
|
последняя новость: 12:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2025
|
01 октября 2025
|
последняя новость: 12:18
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Ортодоксальные организации Нью-Йорка поддержали Куомо: "Мамдани призывает к глобальной интифаде"

США
Нью-Йорк
Антисемитизм
Муниципальные выборы
время публикации: 01 октября 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 11:13
Ортодоксальные организации Нью-Йорка поддержали Куомо: "Мамдани призывает к глобальной интифаде"
AP Photo/Yuki Iwamura

Еврейские группы, представляющие в основном ортодоксальные общины Нью-Йорка, выступили с заявлением, в котором выражается поддержка кандидатуры бывшего губернатора Андрю Куомо на пост мэра города.

"Мы уверены, что в это критическое время необходимо говорить в один голос. Мы крайне обеспокоены курсом, которым поведет наш город кандидат в мэры Зохран Мамдани. Его призывы к глобальной интифаде, поддержка социализма повлекут за собой хаос", – цитирует документ The Times of Israel.

Заявление было опубликовано через два дня после того, как о выходе из предвыборной гонки сообщил нынешний мэр Эрик Адамс, друг Израиля и еврейской общины Нью-Йорка. Причиной этого стали его низкие рейтинги. Помимо Куомо и сторонника BDS Мамдани, в выборах участвует республиканский активист Кертис Слива.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 сентября 2025

Мамдани подтвердил, что будет готов арестовать Нетаниягу в случае его приезда в Нью-Йорк
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 сентября 2025

Мэр Нью-Йорка Адамс вышел из предвыборной гонки, призвав не голосовать за Мамдани
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 сентября 2025

Кандидат в мэры Нью-Йорка Зохран Мамдани пытается привлечь евреев на свою сторону