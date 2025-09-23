Аэропорты в Копенгагене и Осло приостановили работу из-за замеченных дронов

Поздно вечером 22 сентября и в ночь на 23 сентября работа аэропорта Каструп в Копенгагене (Дания) и работа аэропорта Гардермуэн в Осло (Норвегия) была приостановлена после того, как в небе были замечены один или несколько крупных дронов.

Связи между этими эпизодами пока не установлено. Проводится расследование.

Аэропорт Каструп не работал около четырех часов, Гардермуэн – примерно три часа.

Полиция Дании отмечает, что, судя по описаниям свидетелей и наблюдениям сотрудников правоохранительных органов, дронами управлял опытный оператор.

Данные происшествия привели к задержкам десятков авиарейсов, это затронуло до 20 тысяч пассажиров.