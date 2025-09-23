Задержан подозреваемый в попытке устроить крушение вертолета президента США

В Вашингтоне вечером 20 сентября был задержан Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который пытался устроить крушение вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, пишет NBС News со ссылкой на материалы судебного дела.

Согласно указанному источнику, этот человек "направил красный лазерный указатель в сторону Marine One и включил красную лазерную указку", намереваясь ослепить пилотов.

Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго увидел на Конститьюшн-авеню подозрительного мужчину, который высматривал президентский борт. Он вырвал у подозреваемого лазерную указку и надел на него наручники. При обыске у подозреваемого нашли нож.

В ходе допроса задержанный заявил, что направил лазерную указку на президентский борт, так как якобы не знал, что нельзя этого делать, и сказал, что направляет лазер на все подряд, например, на дорожные знаки.

Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.