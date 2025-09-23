x
23 сентября 2025
|
последняя новость: 03:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 сентября 2025
|
23 сентября 2025
|
последняя новость: 03:45
23 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Задержан подозреваемый в попытке устроить крушение вертолета президента США

Дональд Трамп
США
время публикации: 23 сентября 2025 г., 01:25 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 05:35
Задержан подозреваемый в попытке устроить крушение вертолета президента США
AP Photo/John McDonnell

В Вашингтоне вечером 20 сентября был задержан Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который пытался устроить крушение вертолета с президентом США Дональдом Трампом на борту, пишет NBС News со ссылкой на материалы судебного дела.

Согласно указанному источнику, этот человек "направил красный лазерный указатель в сторону Marine One и включил красную лазерную указку", намереваясь ослепить пилотов.

Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго увидел на Конститьюшн-авеню подозрительного мужчину, который высматривал президентский борт. Он вырвал у подозреваемого лазерную указку и надел на него наручники. При обыске у подозреваемого нашли нож.

В ходе допроса задержанный заявил, что направил лазерную указку на президентский борт, так как якобы не знал, что нельзя этого делать, и сказал, что направляет лазер на все подряд, например, на дорожные знаки.

Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 апреля 2025

Задержан житель Батлера, угрожавший убить Трампа и Маска
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 января 2025

Трамп назначил главой Секретной службы США офицера, который охранял его в день покушения