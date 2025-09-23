x
23 сентября 2025


последняя новость: 08:43

Мир

Канада, Франция и Германия призвали Израиль восстановить "медицинский коридор" из Газы

Газа
Германия
Франция
Канада
Война "Железные мечи"
время публикации: 23 сентября 2025 г., 07:34 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 07:40
В Газе, около больницы "Шифа"
AP Photo/Jehad Alshrafi

Канада, Франция и Германия объявили о готовности предоставить финансирование и медицинскую помощь для лечения пациентов из Газы "на Западном берегу", включая "восточный Иерусалим" и призвали Израиль восстановить "медицинский коридор", сообщает Reuters.

В совместном заявлении, опубликованном МИД Канады, говорится: "Мы настоятельно призываем Израиль восстановить медицинский коридор к Западному берегу, включая Восточный Иерусалим, чтобы можно было возобновить эвакуации пациентов из Газы".

Власти Израиля пока не отреагировали на этот призыв.

Мир
