Канада, Франция и Германия призвали Израиль восстановить "медицинский коридор" из Газы

Канада, Франция и Германия объявили о готовности предоставить финансирование и медицинскую помощь для лечения пациентов из Газы "на Западном берегу", включая "восточный Иерусалим" и призвали Израиль восстановить "медицинский коридор", сообщает Reuters.

В совместном заявлении, опубликованном МИД Канады, говорится: "Мы настоятельно призываем Израиль восстановить медицинский коридор к Западному берегу, включая Восточный Иерусалим, чтобы можно было возобновить эвакуации пациентов из Газы".

Власти Израиля пока не отреагировали на этот призыв.