Юрсоветник Кнессета отменила решения финкомиссии, принятые без оппозиции и юридического персонала
время публикации: 29 декабря 2025 г., 07:53 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 07:53
Юридический советник Кнессета Сагит Афик аннулировала результаты голосований, утверждённых в финансовой комиссии Кнессета, поскольку по вынесенным на голосование бюджетным заявкам не было проведено обсуждение.
Аннулирование произошло также после того, как на заседании вспыхнул скандал из-за бурного столкновения между Мильвицки и депутатом Орит Фаркаш-Акоэн, завершившегося ее удалением с заседания, после чего в знак протеста вышли и депутаты от оппозиции.
Вслед за этим произошел конфликт между Мильвицки и юридическим советником комиссии Шломит Эрлих, которую глава комиссии назвал "большим позором", после чего весь юридический штат комиссии также покинул заседание.