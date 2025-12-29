Юрсоветник Кнессета отменила решения финкомиссии, принятые без оппозиции и юридического персонала

Юридический советник Кнессета Сагит Афик аннулировала результаты голосований, утверждённых в финансовой комиссии Кнессета, поскольку по вынесенным на голосование бюджетным заявкам не было проведено обсуждение.

Аннулирование произошло также после того, как на заседании вспыхнул скандал из-за бурного столкновения между Мильвицки и депутатом Орит Фаркаш-Акоэн, завершившегося ее удалением с заседания, после чего в знак протеста вышли и депутаты от оппозиции.

Вслед за этим произошел конфликт между Мильвицки и юридическим советником комиссии Шломит Эрлих, которую глава комиссии назвал "большим позором", после чего весь юридический штат комиссии также покинул заседание.