Закон о призыве: интенсивное продвижение или блеф коалиции

Коалиция продолжает обсуждать законопроект о призыве, представленный главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне депутатом Боазом Бисмутом.

28 декабря комиссия заседала до глубокой ночи. Ожидается, что 30 и 31 декабря продолжит интенсивное обсуждение.

Как сообщает журналист Мати Тухфельд в газете "Маарив", руководство коалиции постоянно проводит проверку соотношения сил в коалиции на случай голосования по законопроекту. Согласно опубликованной информации, несмотря на возражения в "Ликуде", а также в партии "Ционут Датит", и несмотря на неясную позицию партии "Агудат Исраэль", в Кнессете есть большинство для утверждения законопроекта.

В то же время, в ультраортодоксальных партиях опасаются, что в коалиции только изображают намерение утвердить законопроект, чтобы усыпить их бдительность и получить поддержку при голосованиях по законопроектам в Кнессете.

Как сообщал накануне "Кан", в "Яадут а-Тора" дали понять приближенным премьер-министра, что если в первые две недели 2026 года закон не будет утвержден, ультраортодоксы инициируют роспуск Кнессета.

28 декабря должно было состояться заседание Совета знатоков Торы партии "Агудат Исраэль", однако оно было отменено. Формальным поводом стало плохое самочувствие главы хасидского двора Гур. Но в политической системе полагают, что подлинной причиной является отсутствие реального прогресса в продвижении законопроекта.

На этом фоне, по мнению многих в политических кругах, решение о том, следует ли объявлять досрочные выборы или нет, будет принято на основе итогов визита Нетаниягу в США.