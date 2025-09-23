Иск против судьи ВС РФ Момотова: 9 млрд рублей и 100 объектов недвижимости

Генеральная прокуратура РФ направила в Останкинский районный суд антикоррупционный иск к председателю Совета судей РФ, судье Верховного суда Виктору Момотову. Ведомство требует обратить в доход государства активы, чья совокупная стоимость, по оценке источников, "не менее 9 млрд рублей" (более $117 млн), и изъять 95-100 объектов недвижимости, оформленных на третьих лиц, сообщает "Интерфакс".

Момотову запрещен выезд за рубеж.

Судя по материалам дела, публикуемым российскими СМИ, судья ВС и глава Совета судей Момотов занимался предпринимательской деятельностью, нарушая антикоррупционные запреты. По некоторым данным, в деле были и "представители криминалитета".

Сообщается, что фактически Виктору Момотову принадлежали гостиничные комплексы Marton (десятки отелей) в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Нижегородской, Вологодской областях и в Москве, а также другие объекты недвижимости.

На данном этапе официальных сообщений СК России о возбуждении уголовного дела в отношении Момотова нет, речь идет именно об антикоррупционном гражданско-правовом иске о конфискации.

Отметим, что скандал вокруг Момотова разразился на следующий день после того, как "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование по поводу обогащения семьи генерального прокурора РФ Игоря Краснова, который вскоре должен занять должность председателя Верховного суда РФ.