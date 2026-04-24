Минюст России признал "иноагентом" режиссера Юрия Мамина

время публикации: 24 апреля 2026 г., 19:35 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 19:59
Минюст России обновил реестр "иностранных агентов", включив в него трех человек, два проекта и два юридических лица.

"Иноагентами" объявлены режиссеры Юрий Мамин и Юрий Тепляков, активистка Наталья Касимова (Гоголева), проект "Антиимперский блок народов" и литературное медиа "Слова вне себя".

В реестр также добавлены ООО "Яшма" и "Торговые инвестиции", учрежденные бывшим главой Плёса Алексеем Шевцовым, которого объявили "иноагентом" в октябре 2025 года.

По версии минюста, включенные в реестр люди и проекты распространяли материалы других "иноагентов", а также "недостоверную информацию" о решениях российских властей.

Мамин и Тепляков, как утверждает ведомство, также выступали против российского вторжения в Украину, сообщает "Медуза".

