Жюри Венецианской биеннале исключило Россию и Израиль из числа претендентов на награды

Члены жюри Венецианской международной биеннале искусств заявили, что не будут рассматривать работы художников из стран, лидеры которых находятся под следствием в Международном уголовном суде (МУС), что, по всей видимости, является прямой отсылкой к России и Израилю.

В совместном заявлении пять членов жюри, присуждающих престижную премию "Золотой лев", отметили, что они "единогласно решили не рассматривать ни одну работу, представленную в национальных павильонах или на основной выставке художниками, представляющими государства, чьи лидеры в настоящее время преследуются Международным уголовным судом за военные преступления или преступления против человечности".

Хотя в заявлении не были прямо названы конкретные страны, под это определение на данный момент подпадают только Россия (из-за ордера на арест Владимира Путина) и Израиль (поскольку прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу).

Это беспрецедентное решение вызвало мгновенную реакцию со стороны Европейского союза, который является одним из крупнейших спонсоров мероприятия. Чиновники ЕС пригрозили отозвать финансирование, назвав действия жюри "политически мотивированной дискриминацией", нарушающей условия предоставления грантов.