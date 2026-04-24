ЦАХАЛ нанес удары по военным строениям в деревне Дир-Амес на юге Ливана

В пятницу, 24 апреля, ЦАХАЛ нанес удары по военным строениям в деревне Дир-Амес, расположенной к северу от передовой линии обороны на юге Ливана. Именно из этого населенного пункта накануне вечером были запущены ракеты в сторону района Штула.

Атакованные объекты использовались террористической организацией "Хизбалла" для подготовки нападений на силы ЦАХАЛа и Израиль.