Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1521-й день войны

Минобороны РФ 24 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 18 по 24 апреля, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1300 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 96 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 1410 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 92 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 55 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов". Всего на данном направлении противник потерял свыше 2295 военнослужащих, 29 боевых бронированных машин и 39 автомобилей. Уничтожено 13 орудий полевой артиллерии. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1605 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены восемь складов материальных средств. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 119 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств. За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пять боевых машин реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град" и RAK-SA-12 хорватского производства, а также три транспортно-заряжающие машины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 50 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 2464 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 137 266 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 035 танков и других боевых бронированных машин, 1 709 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 594 орудия полевой артиллерии и минометов, 60 079 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).