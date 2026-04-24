Иран установил новые мины в Ормузском проливе

Как сообщает издание Axios, Иран на этой неделе установил новые мины в Ормузском проливе. Это было сделано после предупреждений со стороны США о том, что такие действия нарушат режим прекращения огня.

23 апреля президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что отдал приказ американским ВМС открывать огонь на поражение по любым судам, устанавливающим мины в акватории Ормузского пролива.