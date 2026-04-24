Иран установил новые мины в Ормузском проливе
время публикации: 24 апреля 2026 г., 17:32 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 17:53
Как сообщает издание Axios, Иран на этой неделе установил новые мины в Ормузском проливе. Это было сделано после предупреждений со стороны США о том, что такие действия нарушат режим прекращения огня.
23 апреля президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что отдал приказ американским ВМС открывать огонь на поражение по любым судам, устанавливающим мины в акватории Ормузского пролива.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 апреля 2026