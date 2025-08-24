Премьер Канады объявил в Киеве, что уже в сентябре его страна передаст Украине оружия на $1 млрд

В воскресенье, 24 августа, с визитом в Киев прибыл премьер-министр Канады Марк Карни. Его приезд совпал с празднованием 34-й годовщины независимости Украины.

В Киеве Карни принял участие в церемониальных мероприятиях по случаю Дня независимости и проведет встречи с руководством Украины.

Во время своего выступления Карни заявил: "На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 млрд долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 млрд из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала вооружения – путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце".

Канадская пресса со ссылкой на официальных лиц отмечает, что Оттава "не исключает" участие канадских военных в потенциальных форматах обеспечения безопасности Украины – речь идет о будущих договоренностях, а не о немедленном развертывании.