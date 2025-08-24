146:146. Украина и Россия вновь обменялись пленными
24 августа 2025 г.
В воскресенье, 24 августа, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией по формуле – 146:146.
Кроме того, украинская сторона передала восемь жителей Курской области, захваченных ранее, сообщает минобороны РФ.
Освобожденных российских военнопленных доставили в Беларусь. После реабилитации их отправят в Россию.
Обмен осуществлялся при посредничестве ОАЭ.