24 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

146:146. Украина и Россия вновь обменялись пленными

Война в Украине
Война в России
время публикации: 24 августа 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 15:53
Соцсети

В воскресенье, 24 августа, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией по формуле – 146:146.

Кроме того, украинская сторона передала восемь жителей Курской области, захваченных ранее, сообщает минобороны РФ.

Освобожденных российских военнопленных доставили в Беларусь. После реабилитации их отправят в Россию.

Обмен осуществлялся при посредничестве ОАЭ.

