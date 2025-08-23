Операция по эвакуации с пика Победы альпинистки Натальи Наговициной остановлена

Операция по эвакуации с пика Победы в Кыргызстане россиянки Натальи Наговициной "на сегодняшний день" завершена, сообщил 23 августа начальник базового лагеря альпинистов "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков. По его словам, с высоты, на которой застряла Наговицина, спасти никого не удавалось с 1955 года.

На вершине пика сейчас сильный ветер и метель, а по ночам температура воздуха опускается до -30 градусов по Цельсию.

Российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы – самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них, Лука Синигилья, погиб от переохлаждения. В минувшую субботу для эвакуации альпинистов был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа выжили, но получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов. В том числе – одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными.