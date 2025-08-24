Нелегал, вернувшийся в США после незаконной депортации в Сальвадор, будет депортирован вновь

Администрация президента США намерена повторно депортировать гражданина Сальвадора Килмара Абрего Гарсию, который был депортирован из США по ошибке в марте 2025 года и возвращен в Соединенные Штаты по требованию Верховного суда.

После возвращения он был направлен в тюрьму, находящуюся в штате Теннеси по подозрению в содействии нелегальному проникновению людей в США. Гарсия отвергает эти подозрения. На днях он был освобожден из тюрьмы, но ему предписано до 25 августа сдаться иммиграционной полиции для депортации в Уганду.

Нелегал, которому еще в 2019 году была предоставлена судебная защита от депортации, отверг "компромиссное" предложение, согласно которому его ждала депортация в Коста-Рику с последующим заключением в тюрьму.

Напомним, что в качестве юридического основания для депортации были использован принятый в 1798 году закон о вражеских чужеземцах, сохраняющий свою силу. Он позволяет федеральным властям задерживать и депортировать граждан стран, находящихся в состоянии войны с США.