24 декабря 2025
24 декабря 2025
Теракт в мечети в Нигерии, поступает информация о погибших

время публикации: 24 декабря 2025 г., 21:13 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 21:17
Теракт в мечети в Нигерии, поступает информация о погибших
В мечети города Майдугури – столицы расположенного на северо-востоке Нигерии штате Борно, произошел взрыв. По первоначальной информации, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время вечерней молитвы.

Сообщается об убитых и раненых. BBC цитирует местные источники информации, согласно которым погибших по меньшей мере семеро. Однако официальных сведений о пострадавших на данном этапе нет.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт, однако не исключается, что за взрывом стоит радикальная исламистская группировка "Боко-Харам".

