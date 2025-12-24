Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1400-й день войны. "Уничтожена израильская РЛС"

Минобороны РФ 24 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Павловка, Старая Гута, Кондратовка, Нововасилевка, Писаревка, Новая Сечь и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рыбалкино, Старицы и Избицкое Харьковской области. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Моначиновка, Глушковка, Пристен, Купянск-Узловой, Новосергеевка, Богуславка, Благодатовка Харьковской области, Дробышево и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 210 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Резниковка, Долгая Балка, Константиновка, Краматорск и Куртовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 220 военнослужащих, бронетранспортер "Puma" итальянского производства и бронетранспортер "Stryker" производства США, два бронеавтомобиля, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" американского производства и склад материальных средств. Подразделениями группировки войск "Центр" продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистка от разрозненных формирований ВСУ населенного пункта Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады спецназначения "Азов" и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Марьевка, Сергеевка, Грузское, Ленина, Ивановка, Шевченко, Вольное, Белицкое, Гришино Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Воздвижевка, Придорожное, Любицкое и Гуляй-Поле Запорожской области, Гавриловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Уничтожен склад горючего. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Григоровка, Новояковлевка Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA израильского производства и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18, а также шесть складов боеприпасов и три склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 335 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что, по судя по ежедневным сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 58 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104481 беспилотный летательный аппарат, 640 зенитных ракетных комплексов, 26696 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32122 орудия полевой артиллерии и миномета, 49878 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).