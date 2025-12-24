Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 60 из 116 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 172 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 24 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине 116 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 60 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 48 ударных БПЛА в 19 локациях. Причинен значительный ущерб в Запорожской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 24 декабря на территории Российской Федерации были перехвачены 172 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Волгоградской, Курской, Смоленской областей и над Московским регионом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.