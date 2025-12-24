x
Мир

Взрыв на юге Москвы, есть пострадавшие

время публикации: 24 декабря 2025 г., 02:08 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 05:31
AP

Российские телеграм-каналы сообщили о серии взрывов на юге Москвы – в районе, где двумя днями ранее при подрыве автомобиля был убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров, возглавлявший управление оперативной подготовки Генштаба ВС РФ.

По данным Baza и SHOT, на месте взорвался автомобиль.

Житель района Орехово-Борисово рассказал SHOT, что примерно в 01:15 приехал домой на улицу Елецкая. В этот момент около полицейской "Шкоды" бродил подозрительный человек в маске и капюшоне. По словам очевидца, мужчина заглядывал в припаркованные авто. В 01:30 очевидец услышал сильный взрыв и, когда вышел на улицу, обнаружил поврежденный автомобиль и оцепление на месте трагедии.

Федеральные российские СМИ сообщают, что пострадали два сотрудника ДПС.

Информация уточняется.

