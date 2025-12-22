На юге Москвы в результате покушения убит глава управления российского генштаба генерал Сарваров

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в Москве в результате подрыва автомобиля, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Взрывное устройство было установлено под днищем машины. СКР возбудил дело по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ. Отрабатывается версия о причастности к покушению украинских спецслужб.

"Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения", – цитирует Петренко агентство "Интерфакс".