Мир

На юге Москвы в результате покушения убит глава управления российского генштаба генерал Сарваров

Россия
время публикации: 22 декабря 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 09:56
На юге Москвы в результате покушения убит глава управления российского генштаба генерал Сарваров
Investigative Committee of Moscow via AP

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в Москве в результате подрыва автомобиля, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Взрывное устройство было установлено под днищем машины. СКР возбудил дело по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ. Отрабатывается версия о причастности к покушению украинских спецслужб.

"Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения", – цитирует Петренко агентство "Интерфакс".

Мир
