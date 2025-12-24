Взрыв автомобиля на юге Москвы, трое погибших

Следственный комитет РФ сообщил, что в результате взрыва на улице Елецкая на юге Москвы погибли три человека: двое сотрудников ДПС и "находившееся рядом с ними подозрительное лицо".

"По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли", – сообщили в СК РФ.

Судя по имеющимся данным, подрыв был осуществлен рядом с отделением полиции, в нескольких сотнях метров от места, где в понедельник подорвали машину с генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым, возглавлявшим управление оперативной подготовки Генштаба ВС РФ.

Ранее российские телеграм-каналы сообщали о взрыве или взрывах на юге Москвы. По данным Baza и SHOT, на месте взорвался автомобиль.

Житель района Орехово-Борисово рассказал SHOT, что примерно в 01:15 приехал домой на улицу Елецкая. В этот момент около полицейской "Шкоды" бродил подозрительный человек в маске и капюшоне. По словам очевидца, мужчина заглядывал в припаркованные авто. В 01:30 очевидец услышал сильный взрыв и, когда вышел на улицу, обнаружил поврежденный автомобиль и оцепление на месте трагедии.