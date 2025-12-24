x
Мир

14 стран призвали Израиль отказаться от легализации новых поселений

Иудея и Самария
Израиль
Великобритания
Канада
Германия
время публикации: 24 декабря 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 20:38
14 стран призвали Израиль отказаться от легализации новых поселений
Chaim Goldberg/Flash90

В среду, 24 декабря, Великобритания, Германия, Канада и еще 11 стран опубликовали совместное заявление, в котором осудили решение Израиля о легализации 19 поселений в Иудее и Самарии.

В заявлении говорится, что "такие шаги нарушают международное право и могут усугубить напряженность".

Авторы обращения призвали Израиль отменить принятое решение и остановить расширение поселений.

Документ также подписали Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Мальта, Нидерланды, Норвегия и Испания.

На прошлой неделе военно-политический кабинет принял решение о легализации 19 форпостов и поселков в Иудее и Самарии. Речь идет о населенных пунктах, расположенных в Самарии, в том числе о поселениях Ганим и Кадим, которые были разрушены в рамках реализации программы размежевания в 2005 году.

Напомним, что в 2023 году был принят законопроект, отменяющий действие размежевания в Северной Самарии. На территории поселков Са-Нур и Хомеш разрешено пребывание израильтян, однако нет решения о строительстве там новых населенных пунктов. Решение, принятое кабинетом на прошлой неделе, дает официальный статус форпостам, находящимся на месте поселков Ганим и Кадим.

