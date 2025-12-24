Директор Чернобыльской АЭС предупредил об опасности разрушения саркофага

Директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов сообщил, что саркофаг над четвертым энергоблоком, получивший повреждения в результате российского удара несколько месяцев назад, находится в критически уязвимом состоянии.

По его словам, новый удар может привести к разрушению защитной конструкции – даже, если попадание будет непрямым.

"Если ракета или беспилотник попадет в него непосредственно, или даже где-то рядом упадет – например, "Искандер", не дай бог – это вызовет мини-землетрясение в этом районе. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение останется стоять после этого. В этом главная угроза", – сказал Тараканов.

В начале декабря Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что новый саркофаг Чернобыльской АЭС больше не может выполнять свою основную функцию из-за повреждений, нанесенных российским беспилотником.

"Саркофаг утратил ключевые функции безопасности, включая способность удерживать радиацию", но при этом несущие конструкции и системы мониторинга не получили повреждений", – говорится в заявлении МАГАТЭ.