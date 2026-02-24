Взрыв в Москве, убит сотрудник полиции

В ночь на вторник, 24 февраля, в Москве в районе площади Савеловского вокзала прогремел взрыв. Местные власти сообщали, что неизвестный подорвал полицейский автомобиль.

В результате взрыва погиб один сотрудник полиции, двое полицейских получили ранения. Мужчина, который привел в действие взрывное устройство, умер от полученных ранений, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что "злоумышленник с места происшествия скрылся".

Проводится расследование.