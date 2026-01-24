Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1431-й день войны

Минобороны РФ 24 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по заводу, производящему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Охримовка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кислая Дубина, Иволжанское, Садки и Хотень Сумской области. Противник потерял до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Василевка, Березовка, Нечволодовка, Ковалевка, Кутьковка Харьковской области, Яровая, Красный Лиман, Александровка и Ильичевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липовка, Никифоровка, Каленики, Славянск, Краматорск, Миньковка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Родинское, Гришино, Светлое, Торецкое, Артемовка, Белицкое Донецкой Народной Республики, Федоровское, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер "Stryker" и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух бригад беспилотных систем и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоскелеватое, Вольное Днепропетровской области, Воздвижевка, Терноватое, Петровка, Новое Поле, Староукраинка и Риздвянка Запорожской области. Противник потерял до 355 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новояковлевка и Веселянка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110 949 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 292 танка и других боевых бронированных машин, 1 650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 801 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 675 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 163600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 177 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).