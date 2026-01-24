Британец признал себя виновным в том, что в течение 13 лет насиловал свою жену

В суде Винчестера Филип Янг признал себя виновным в совершении серии сексуализированных преступлений, включая многократные изнасилования, которые он в течении 13 лет совершал в отношении своей теперь уже бывшей жены, сообщает ВВС.

49-летний Янг признал 48 из 56 предъявленных ему обвинений, признав себя виновным в 14 случаях вуайеризма, 11 случаях изнасилования, 11 случаях применение наркотических веществ с целью одурманивания, семи случаях сексуализированного насилия с проникновением, четырех случаях сексуализированного насилия и одном случае публикации непристойных материалов.

В период с 2010 по 2024 год Янг опубликовал более 500 интимных фотографий и видеозаписей своей жены – без ее согласия он снимал ее на камеру во время интимных действий, с целью собственного сексуального удовлетворения.

48-летняя Джоанн Янг, которая ранее отказалась от своего права на анонимность, пришла на слушание суда в сопровождении своей сестры и члена организации по поддержке свидетелей.

Обвиняемый отрицал свою вину по остальным восьми пунктам обвинения, связанным с изготовлением и хранением непристойных изображений детей, а также хранением экстремальных порнографических изображений.