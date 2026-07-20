Трамп ответил мэру Нью-Йорка: "Нетаниягу ни при каких обстоятельствах не будет арестован в США"
время публикации: 20 июля 2026 г., 20:20 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 20:20
Президент США Дональд Трамп ответил на заявление мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани о том, что он будет добиваться ареста израильского лидера, если тот приедет на Генеральную ассамблею ООН в сентябре.
"Биньямин Нетаниягу не будет арестован в Соединенных Штатах Америки ни при каких обстоятельствах", – написал Трамп в сети Truth Social.
Президент США напомнил, что Нетаниягу участвует в борьбе против Ирана, власти которого недавно убили 52 тысячи мирных протестующих, и в течение последних 47 лет убивали американских военнослужащих и граждан других стран.
"Арестовать следует тех, кто вверг Иран в этот катастрофический цикл насилия и разрушения. Этой проблемой должны были заняться предыдущие президенты США много лет назад", – добавил он.
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