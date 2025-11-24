x
24 ноября 2025
24 ноября 2025
24 ноября 2025
последняя новость: 09:50
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 125 из 162 БПЛА, есть жертвы. Минобороны РФ: сбиты 93 беспилотника

время публикации: 24 ноября 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 09:32
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 125 из 162 БПЛА, есть жертвы. Минобороны РФ: сбиты 93 беспилотника
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 24 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 162 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 125 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 37 ударных БПЛА в 15 локациях и падения фрагментов еще в одной локации. Причинен значительный ущерб в Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях, есть жертвы.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 24 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 93 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Воронежской, Белгородской, Нижегородской областей, Краснодарского края, над Черным и Азовским морями. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

