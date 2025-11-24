x
Мир

Армия РФ нанесла массированный удар по Харькову, есть убитые и раненые

Война в Украине
Погибшие
Беспилотники
время публикации: 24 ноября 2025 г., 01:21 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 05:27
Армия РФ нанесла массированный удар по Харькову, есть убитые и раненые
ГСЧС по Харькову

В ночь на 24 ноября армия РФ нанесла массированный дроновый удар по Харькову. Местные власти сообщают о не менее четырех погибших и 15 раненых. Среди пострадавших есть дети.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что были зафиксированы попадания 15 дронов в шести локациям в Шевченковском и Салтовском районах. Серьезно повреждена энергетическая инфраструктура и сеть теплоснабжения, возникли пожары.

К ликвидации последствий атаки были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.

