Армия РФ нанесла массированный удар по Харькову, есть убитые и раненые

В ночь на 24 ноября армия РФ нанесла массированный дроновый удар по Харькову. Местные власти сообщают о не менее четырех погибших и 15 раненых. Среди пострадавших есть дети.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что были зафиксированы попадания 15 дронов в шести локациям в Шевченковском и Салтовском районах. Серьезно повреждена энергетическая инфраструктура и сеть теплоснабжения, возникли пожары.

К ликвидации последствий атаки были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.