В Эфиопии произошло извержение вулкана Хайли-Губби, спавшего 10000 лет

В Эфиопии произошло первое за 10000 лет извержение вулкана Хайли-Губби, расположенного на северо-востоке страны. Выброс вулканического пепла достиг 14 километров в высоту, шлейф направился в сторону Йемена и Омана, не исключается, что он достигнет Ирана и Пакистана.

Как сообщает Консультативный центр по вулканическому пеплу Тулузы (VAAC), извержение началось в 8:30 утра 23 ноября и прекратилось вскоре после полудня. На данном этапе нет информации о пострадавших, ущербе и отмененных авиарейсах.