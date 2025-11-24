x
Мир

В Эфиопии произошло извержение вулкана Хайли-Губби, спавшего 10000 лет

Извержения вулканов
Африка
время публикации: 24 ноября 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 09:25
В Эфиопии произошло извержение вулкана Хайли-Губби, спавшего 10000 лет
Badan Geologi via AP

В Эфиопии произошло первое за 10000 лет извержение вулкана Хайли-Губби, расположенного на северо-востоке страны. Выброс вулканического пепла достиг 14 километров в высоту, шлейф направился в сторону Йемена и Омана, не исключается, что он достигнет Ирана и Пакистана.

Как сообщает Консультативный центр по вулканическому пеплу Тулузы (VAAC), извержение началось в 8:30 утра 23 ноября и прекратилось вскоре после полудня. На данном этапе нет информации о пострадавших, ущербе и отмененных авиарейсах.

Мир
