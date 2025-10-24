Израильский бизнесмен осужден в рамках сделки о признании вины на Кипре

Израильский бизнесмен Шимон Айкот, владелец строительной компании "Эпик", арестованный в июне 2024 года на Кипре, был осужден в рамках сделки о признании вины.

Он признал себя виновным по 40 пунктам, касающимся его деятельности в сфере развития и продажи недвижимости, принадлежащей грекам-киприотам, в районах Северного Кипра, и был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Помимо израильского гражданства, Айкот имеет также паспорта Турции и Португалии.