"Хинд Раджаб" подал жалобу на бойца ЦАХАЛа, гражданина Израиля и Германии

Антиизраильский фонд "Хинд Раджаб", который связан с террористическими организациями и группировкой "Хизбалла", объявил о подаче главному федеральному прокурору Германии уголовной жалобы против Ш.Т. – гражданина Германии и Израиля, служившего сапером в 551-й бригаде ЦАХАЛа во время боевых действий в секторе Газы.

Согласно заявлению фонда, в жалобе, поданной в мае, Ш.Т. вменяется совершение преступлений против человечности, военных преступлений и проявления геноцида в соответствии с параграфами Международного уголовного кодекса Германии. Обвинения основаны на видеозаписи, сделанной самим бойцом, в зоне боевых действий.