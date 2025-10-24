Зеленский прилетел в Лондон, где встретился с королем и премьер-министром

Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября прилетел в Лондон, где принял участие в совещании "коалиции желающих" – объединения почти всех ключевых западных стран-союзниц Украины, за исключением США, сообщает ВВС.

Британский премьер Кир Стармер на встрече с Зеленским сказал, что западные союзники могут дать Украине больше дальнобойного оружия.

"Я думаю, мы можем ещё кое-что сделать относительно средств, в частности, дальнобойных средств, и, конечно, в части жизненно важной работы коалиции относительно необходимых гарантий безопасности", – сказал Стармер, принимая Зеленского на Даунинг-стрит перед совещанием "коалиции желающих".

Во встрече, кроме Стармера и Зеленского, лично приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, а также премьер-министры Дании и Нидерландов Метте Фредериксен и Дик Схооф. Лидеры других стран присоединились по видеосвязи.

Отмечается, что визит Зеленского в Лондон начался с приема у короля Великобритании Карла III в Виндзорском замке под Лондоном.

Король Великобритании не определяет внешнюю политику, но представляет страну за рубежом, и в случае с Украиной он при каждой встрече с Зеленским всячески демонстрирует, что Британия поддерживает украинцев.