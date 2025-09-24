x
24 сентября 2025
последняя новость: 10:46
24 сентября 2025
последняя новость: 10:46
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 126 из 152 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 70 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 24 сентября 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 10:17
Генштаб ВСУ: перехвачены 126 из 152 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 70 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 24 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 152 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 126 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 26 ударных БПЛА в семи локациях, а также падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 24 сентября были перехвачены 70 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, над Крымом и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов. В частности, в Башкирии было атаковано предприятие "Газпром нефтехим Салават". Кроме того, сообщается об ударах по железнодорожной инфраструктуре в трех местах по Курской и Белгородской областях, а также по белгородскому заводу "Фрез".

Мир
