Трамп обсудил ситуацию в Газе с лидерами арабских и мусульманских государств

время публикации: 24 сентября 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 09:43
Трамп обсудил ситуацию в Газе с лидерами арабских и мусульманских государств
AP Photo/Yuki Iwamura

Президент США Дональд Трамп провел многостороннюю встречу с лидерами арабских и мусульманских государств на полях Генассамблеи ООН. Главной темой был вопрос о путях прекращения войны в Газе и послевоенном восстановлении сектора.

На встрече присутствовали представители Катарa, Иордании, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Индонезии, сообщает CBS News. Представители Израиля и Палестинской администрации в обсуждении участия не принимали, отмечает Reuters.

Судя по сообщениям СМИ, Белый дом представил участникам встречи эскиз плана урегулирования: постоянное прекращение огня, исключение ХАМАСа из послевоенного управления Газой, реформирование Палестинской администрации и международные механизмы стабилизации ситуации.

Ранее Дональд Трамп выступил с докладом на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В частности, он отметил, что активно участвует в переговорах о прекращении войны в Газе, но, по его словам, ХАМАС отверг его предложение. Трамп раскритиковал решение некоторых членов ООН признать палестинское государство, заявив, что это станет "наградой ХАМАСу за 7 октября". Трамп добавил: вместо того, чтобы поощрять ХАМАС, страны ООН должны подать ему сигнал: "Освободите заложников немедленно" (эту фразу он повторил неоднократно). "Мы должны немедленно прекратить войну в Газе, мы должны вернуть всех заложников. Мы уже вернули большинство из них, – сказал Трамп. – Но я всегда говорил, что вернуть последнего заложника будет сложнее всего. Мы должны вернуть их всех сейчас, мы не хотим возвращать сначала двоих, потом еще двоих". Трамп в своем выступлении еще раз повторил, что, по его данным, из 48 заложников, удерживаемых в Газе, 38 погибли.

