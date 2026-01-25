Американец совершил восхождение на одно из самых высоких зданий в мире без снаряжения
Как сообщает Sky News, 25 января известный американский скалолаз Алекс Хоннольд совершил экстремальное восхождение на тайваньский небоскреб Taipei 101 (высота башни составляет 508 метров), не используя ни веревок, ни какого-либо страховочного оборудования. 40-летний атлет, специализирующийся на так называемом free solo – лазании без страховки, преодолел путь к до верхней точки здания примерно за 90 минут.
Построенное в 2004 году здание Taipei 101 стало первым небоскребом в мире, превысившим отметку в полкилометра.
Изначально подъем был запланирован на 24 января, однако его пришлось перенести на сутки из-за дождливой погоды.
Широкую известность Алекс Хоннольд получил в 2017 году, когда первым в истории без страховки покорил гранитную стену Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. Это достижение легло в основу документального фильма "Free Solo", который в 2018 году получил премию "Оскар".
Небоскреб Taipei 101 насчитывает 101 этаж, а самым сложным участком маршрута стала центральная часть здания – уровни с 64-го по 71-й, оформленные в виде характерных "бамбуковых секций". Конструкция делится на восемь блоков по восемь этажей, каждый из которых включает крутые нависающие участки и балконы, где спортсмен делал короткие остановки для отдыха.
Хоннольд поднимался вдоль одного из углов здания, опираясь на небольшие Г-образные выступы, и по ходу восхождения был вынужден обходить и преодолевать массивные декоративные элементы, выступающие из фасада башни.