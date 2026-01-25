Стратегия национальной безопасности США: "Израиль – образцовый союзник"

Военное министерство США опубликовало стратегию национальной безопасности на 2026 год. Приоритетом объявлены обеспечение национальной безопасности и противостояние Китаю. Помощь европейским союзникам будет сокращена. Подчеркивается важность Западного полушария.

"По мере того, как американские силы концентрируются на внутренней безопасности и Индийско-тихоокеанском регионе, нашим союзникам и партнерам предстоит взять основную ответственность за собственную оборону. Помощь США будет критической, но ограниченной", – говорится в документе.

Китай признается в тексте второй по мощи страной мира, уступающей только США. Концепция призывает к сдерживанию при помощи силы, но не конфронтации, и уважительных отношениях. Россию авторы стратегии называют неотступной угрозой восточной границе NATO, но при этом отмечается, что с этой угрозой можно справиться.

Тайвань, на который претендует Китай, в тексте не упоминается. Израиль называется "образцовым союзником". При этом в тексте повторяются обвинения против администрации Джо Байдена, которая "связывала Израилю руки". Отмечается, что совместные действия США и Израиля значительно ослабили иранскую угрозу.

"Президент Трамп ведет нашу страну к новому Золотому веку, ставя Америку на первое место. Мы больше не будем тратить волю, ресурсы и жизни на грандиозные и глупые авантюры за границей. Но мы не отступим. Мы дадим приоритет интересам США, сосредоточимся на том, чтобы одерживать решительную победу в войнах", – декларирует стратегия, в то же время подчеркивая, что цель американской политики – не война, а мир.