Мир

Зеленский прибыл в Литву, чтобы почтить память участников восстания против России

Россия
Украина
Литва
Польша
время публикации: 25 января 2026 г., 12:48 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 12:51
Зеленский прибыл в Литву, чтобы почтить память участников восстания против России
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в Вильнюс для участия в памятных мероприятиях, посвященных 163-й годовщине начала восстания 1863-1864 годов, поднятого против Российской империи на польских, литовских и белорусских землях.

Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Обсуждались поддержка энергосистемы Украины, военное сотрудничество двух стран, в частности, открытие в Вильнюсе экспортной платформы оружия, которая может стать инструментом для усиления оборонных возможностей Украины и партнеров.

Запланирована также трехсторонняя встреча в рамках так называемого "Люблинского формата" с участием президента Польши Кароля Навроцкого. Во второй половине дня главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Визит проходит на фоне продолжающихся российских ударах по энергетической отрасли Украины – 25 января в результате российских атак в Киеве остались без электричества и тепла более 1600 многоэтажных домов. Одновременно сообщается о прогрессе на российско-украинских переговорах в Абу-Даби.

