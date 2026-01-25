Зеленский прибыл в Литву, чтобы почтить память участников восстания против России

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в Вильнюс для участия в памятных мероприятиях, посвященных 163-й годовщине начала восстания 1863-1864 годов, поднятого против Российской империи на польских, литовских и белорусских землях.

Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Обсуждались поддержка энергосистемы Украины, военное сотрудничество двух стран, в частности, открытие в Вильнюсе экспортной платформы оружия, которая может стать инструментом для усиления оборонных возможностей Украины и партнеров.

Запланирована также трехсторонняя встреча в рамках так называемого "Люблинского формата" с участием президента Польши Кароля Навроцкого. Во второй половине дня главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Визит проходит на фоне продолжающихся российских ударах по энергетической отрасли Украины – 25 января в результате российских атак в Киеве остались без электричества и тепла более 1600 многоэтажных домов. Одновременно сообщается о прогрессе на российско-украинских переговорах в Абу-Даби.