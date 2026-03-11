x
11 марта 2026
Израиль

"Кешет-12": ЦАХАЛ пересматривает систему оповещения о ракетных обстрелах

Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 11 марта 2026 г., 18:15 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 18:53
"Кешет-12": ЦАХАЛ пересматривает систему оповещений о ракетных обстрелах
Nati Shohat/Flash90

По информации телеканала "Кешет-12", после бессонной ночи для многих израильтян Служба тыла рассматривает возможность пересмотра зон оповещения, так чтобы сократить количество людей, которым приходится спускаться в бомбоубежище.

По данным источника телеканала, в армии проверяют возможность по-разному предупреждать жителей районов, в которых существует риск прямого попадания ракеты, и районов, в которых основная угроза связана с разлетом осколков после перехвата. В ряде случаев, как считают военные, нахождение в помещении может обеспечить достаточную защиту.

В сообщении телеканала отмечалось, что цель возможных изменений – сократить ущерб для повседневной жизни населения.

Вместе с тем представители Службы тыла в эфире телеканала предупредили, что на данный момент действуют прежние правила оповещения, которым необходимо следовать.

