Взрыв в жилом доме в Нью-Йорке: один человек погиб, множество пострадавших

В Нью-Йорке в результате взрыва газа, после которого в жилом доме начался пожар, погиб один человек, еще 14 получили ранения и травмы.

По данным городских служб, трагический инцидент произошел в многоэтажном доме в Бронксе. Огонь охватил верхние этажи, для тушения пожара были задействованы десятки пожарных расчетов.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что из здания эвакуировали жителей всех 148 квартир, коммуникации отключены, а для людей, вынужденных покинуть дома, власти организовали центр приема/размещения и экстренную помощь.

Причины взрыва устанавливаются. По предварительной информации, до инцидента поступали сообщения о запахе газа. Расследование продолжается.