ВСУ: ночью перехвачены 87 из 102 БПЛА. МО РФ: сбиты 52 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 25 января 2026 года российские военные выпустили по Украине две ракеты (видимо, баллистическую "Искандер-М" и зенитную С-300) и 102 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 87 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехвачены не были. Зафиксированы попадания 15 ударных БПЛА в 10 локациях и падение фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб в Харьковской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 25 января на территории Российской Федерации были перехвачены 52 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края, над территорией Брянской, Белгородской, Ростовской, Орловской, Астраханской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.