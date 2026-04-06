Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Российские власти подтвердили гибель в Крыму командующего авиацией Северного флота

Россия
Украина
время публикации: 06 апреля 2026 г., 15:03 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 15:04
Wikipedia.org. Фото: минобороны РФ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис официально сообщил, что в результате авиакатастрофы в Крыму погиб генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Ранее информация об этом появилась в СМИ.

"Среди погибших, в том числе, к сожалению, командир смешанного авиационного корпуса Северного флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы буквально до этого за пару дней виделись", – сказал губернатор. Присутствующие почтили память жертв крушения минутой молчания.

Военно-транспортный Ан-26 разбился 31 марта в Бахчисарайском районе Крыма. Погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира, в том числе – офицеры командования ВВС Северного флота. Самолет врезался в скалу, причина, по которой это произошло, устанавливается.

// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 марта 2026

Минобороны РФ: в районе Крыма "потерян" военно-транспортный самолет Ан-26, около 30 погибших