Российские власти подтвердили гибель в Крыму командующего авиацией Северного флота

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис официально сообщил, что в результате авиакатастрофы в Крыму погиб генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Ранее информация об этом появилась в СМИ.

"Среди погибших, в том числе, к сожалению, командир смешанного авиационного корпуса Северного флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы буквально до этого за пару дней виделись", – сказал губернатор. Присутствующие почтили память жертв крушения минутой молчания.

Военно-транспортный Ан-26 разбился 31 марта в Бахчисарайском районе Крыма. Погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира, в том числе – офицеры командования ВВС Северного флота. Самолет врезался в скалу, причина, по которой это произошло, устанавливается.